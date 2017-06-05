ХК «Сочи» летом поработает на двух сборах и примет участие в двух турнирах

ХК «Сочи» обнародовал план подготовки к сезону-2017/18.

С 1 по 3 июля хоккеисты пройдут углубленное медицинское обследование. Первый сбор южане традиционно проведут в спортивном комплексе в Сочи. В середине июля команда отправится в Финляндию, где пробудет практически до конца месяца и сыграет два контрольных матча – с «Нефтехимиком» и «Трактором». По возвращении из Финляндии команда продолжит подготовку на домашней арене «Большой», и 29 июля на тренировочной площадке «Большого» сыграет с новокузнецким «Металлургом».

С 5 по 10 августа пройдёт турнир Sochi Hockey Open, который в этом году будет международным. Кроме хозяев в Сочи приедут СКА, магнитогорский «Металлург», олимпийская сборная России и «Куньлунь Ред Стар». Игровой этап подготовки команда завершит в Санкт-Петербурге, где в четвёртый раз примет участие в турнире имени Николая Пучкова – с 14 по 17 августа.

В оставшиеся дни перед стартом регулярного чемпионата КХЛ игроки будут готовиться в Сочи.