«Сибирь» объявила о запуске реалити-шоу

Хоккейный клуб «Сибирь» объявляет о запуске первого в истории российского хоккея реалити-шоу «Хочу в «Сибирь»!

В течение месяца отберут 12 лучших участников проекта, с которыми будут работать ветеран новосибирского хоккея, заслуженный тренер Беларуси Виталий Стаин и экс-капитан «Сибири» Сергей Климович. Главный приз проекта – однодневный контракт с ХК «Сибирь». Тройка лучших из 12 претендентов примет участие в мастер-шоу ХК «Сибирь» на Дне болельщика 10 августа.

Желающие принять участие в проекте должны пройти регистрацию на сайте ХК «Сибирь» с 5 по 30 июня с соблюдением минимально необходимых условий. Далее отбор будет производиться в 3 этапа.

1.Зарегистрированные участники соберутся в ЛДС «Сибирь» 7 июля и примут участие в специализированной тренировке. Эюри отберёт 30 человек для дальнейшего участия в проекте. Далее 30 претендентов примут участие в двух тренировках с наставниками проекта — Виталием Стаиным и Сергеем Климовичем. 14 июля будут объявлены имена 12 претендентов (10 полевых и 2 вратаря), которые продолжат соревноваться за главный приз.

2.На втором этапе 12 финалистов будут тренироваться в течение трёх недель (с 17 июля по 4 августа). Тренировки будут проходить 2 раза в неделю по вторникам и четвергам (с 19:30 до 20:30).

3.С 4 по 6 августа путем смс-голосования определят победителя и призёров. Результаты голосования будут объявлены 7 августа в ЛДС «Сибирь».

Условия для участников:

1.Возраст 18-40 лет;

2. Не принимал участия в играх за команду КХЛ, ВХЛ, МХЛ, Суперлиги, РХЛ, Первой лиги и/или приравниваемых к таковым спортивных соревнованиях по хоккею, в том числе в других странах.

3. Не проходил обучение в хоккейной школе (СДЮШОР, ДЮСШ и любой иной) либо завершил своё обучение в возрасте до 15 лет включительно.

В случае возникновения у организаторов конкурса сомнений относительно статуса того или иного претендента, ХК «Сибирь» вправе запросить у него документ, подтверждающий соответствие требованиям к участникам проекта.