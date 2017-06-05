Нужно ли разрешить аренду в КХЛ?

5 июня арбитраж рассмотрит «дело Семёнова» — спор между «Авангардом» и новокузнецким «Металлургом». Новокузнецкий клуб, исключённый из КХЛ, отказался возвращать игрока, находившегося в скрытой аренде, несмотря на имеющиеся документы. «Авангард» обратился в арбитраж, но «Кузня», не дожидаясь решения, договорилась об обмене Кирилла Семёнова в «Салават Юлаев». «Дело Семёнова» может повлечь за собой изменения в регламенте.

«Кузня»: обменяли Семёнова в «Салават», «Авангард» пытался затянуть переговоры

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