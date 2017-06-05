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Директор «Автомобилиста»: ключевой ошибкой клуба стал уход Коваржа

5 июня 2017, понедельник. 12:48. Хоккей

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков подвёл итоги сезона-2016/17 и высказался о текущем положении дел в клубе.

«Задача на сезон не выполнена, поэтому положительной оценка быть не может. Но учитывая, в какой ситуации «Автомобилист» оказался по окончании сезона-2015/2016, когда в определённый момент после отставки предыдущего президента судьба клуба в принципе оказалась под вопросом, оценка итогов не может быть слишком однозначной. «Автомобилист» всё равно вмешался в распределение путёвок в плей-офф, остановив в основное время «Сибирь» и лишний раз показав, что наше имя и репутация важнее турнирных раскладов.

Состав точно был способен биться за право быть в плей-офф. Но объективно мы не были по составу сильнее прямых конкурентов в этой борьбе на Востоке. Ключевой ошибкой стало решение разорвать контракт с основным вратарём Якубом Коваржем. А ставка на оставшихся в системе клуба вратарей не полностью себя оправдала, хотя парни очень старались. Положительные моменты связаны с финансовой стабилизацией. Важно, что впервые за долгие годы «Автомобилист» ни разу не фигурировал среди должников перед игроками и контрагентами.

Крикунов — опытный наставник, который не понаслышке знаком с екатеринбургским хоккеем. Принципиально важной была готовность Владимира Васильевича взять на себя ответственность за судьбу команды, попавшей в кризисную ситуацию. Нас устраивает отношение к делу Владимира Крикунова и его штаба в лице Ивана Кривоносова, Олега Микульчика и Николая Заварухина. Рады, что тот же Заварухин продолжает сотрудничество с нашим клубом, даже отвергнув пару предложений о самостоятельной работе главным тренером в других клубах КХЛ.

С уже имеющимися в нашем распоряжении игроками мы просто обязаны быть более амбициозными, чем прежде. Усиление состава? Россиянин на дефицитной позиции центрального нападающего. Ну и будем продолжать следить за иностранным рынком игроков. В финансовом плане в новом сезоне наш клуб переходит из третьего десятка во второй десяток команд КХЛ. Наш бюджет достаточно серьёзен, но всё же он не позволяет совершать трансферные выплаты другим командам за ограниченно свободных агентов или игроков с действующими контрактами», — цитирует Рябкова официальный сайт КХЛ.

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Источник: Официальный сайт КХЛ Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Автомобилист Владимир Крикунов Якуб Коварж
Новости. Хоккей
5 июня 2017, понедельник
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