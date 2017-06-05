Фастовский: КХЛ нельзя узаконивать аренду, получим профанацию чемпионата

Генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский поделился мнением о легализации аренды в КХЛ.
«Ни в коем случае в КХЛ нельзя узаконивать аренду. Никаким образом, даже не рассматривать такой вариант. Потому что тогда у обеспеченных клубов будут окончательно развязаны руки, и все игроки будут находиться в составе этих команд, а затем часть из них отдана в аренду. А остальные команды попросту станут их фармами.
В таком случае мы получим полную профанацию всего чемпионата. А клубы-олигархи будут наблюдать за принадлежащими им хоккеистами и ждать, кто из них «выстрелит», — сказал Фастовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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