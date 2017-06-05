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«Куньлунь» подписал контракты с Константином Макаровым и Грегом Скуайрсом

5 июня 2017, понедельник. 13:45. Хоккей

Состав «Куньлуня» пополнили очередные новички. Об этом информирует официальный сайт клуба.

Бывший нападающий «Нефтехимика» Константин Макаров подписал одностороннее соглашение на один год. Ранее сообщалось, что клуб отказался от его услуг. 31-летний форвард набрал 8 (5+3) очков в 34 матчах минувшего сезона.

Карьеру в китайской команде продолжит американский форвард Грег Скуайрс. Он подписал двусторонний контракт на два года. Последние два сезона Скуайрс провёл в Швеции в команде «Эребру». В 96 матчах хоккеист набрал 51 (26+25) очко.

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Источник: Официальный сайт ХК "Куньлунь Ред Стар" Сообщить об ошибке
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