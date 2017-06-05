«Локомотив» в межсезонье обойдётся без зарубежных сборов и сыграет 2 турнира

Обнародована программа подготовки основного состава «Локомотива» к сезону-2017/18. Команда обойдётся без зарубежных сборов, и основная часть сборов пройдёт в Ярославле, на базе нового многофункционального спортивного комплекса. Команда выйдет из отпуска 1 июля. Первые два дня сборов будут отданы для углублённого медосмотра хоккеистов, после чего пройдут легкоатлетические и силовые тесты, а впервые на лёд ярославцы выйдут 4 июля.

Впервые с 2015 года у болельщиков будет возможность увидеть команду летом в деле в рамках товарищеских матчей. В августе на «Арене-2000» состоятся две контрольные встречи «Локомотива» и «Амура».

Программа подготовки выглядит следующим образом:

1-25 июля — сбор в Ярославле (медосмотр, тестирование, тренировки в МФСК «Локомотив»)

26-30 июля — международный предсезонный турнир в Минске

1-11 августа — сбор в Ярославле (тренировки в МФСК «Локомотив», товарищеские матчи в УКРК «Арена-2000.Локомотив»)

12-17 августа — международный турнир «Кубок Латвийской железной дороги» (Рига, Латвия)

18 августа — до старта чемпионата КХЛ — сбор в Ярославле.