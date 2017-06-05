Обнародован план предсезонной подготовки МХК «Локо»

Стал известен план предсезонной подготовки молодёжной команды «Локо».

3 — 29 июля — сбор в Ярославле (медосмотр, тестирование, тренировки в ДС «Торпедо» им. С.А.Николаева и УКРК «Арена-2000.Локомотив»). Запланированы две товарищеские игры с «Чайкой» (Нижний Новгород) 26 и 27 июля в «Арене-2000».

30 июля — 3 августа — предсезонный турнир в Череповце «Мемориал космонавта Павла Беляева».

4 — 21 августа 2017 — сбор в Ярославле (тренировки в ДС «Торпедо» им. С.А.Николаева и УКРК «Арена-2000.Локомотив», товарищеские матчи). Запланированы товарищеские игры с командами «Красная Армия» (Москва) и ХК «Рязань».

22 — 26 августа — предсезонный турнир в Нижнем Новгороде памяти А.М. Рогова. Участники турнира: «Реактор» (Нижнекамск), «Чайка» (Нижний Новгород), «Локо» (Ярославль), «Ирбис» (Казань).

27 августа — начало чемпионата МХЛ — сбор в Ярославле.