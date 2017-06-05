Источник: Эллисон перейдёт в «Магнитку»

Состав магнитогорского «Металлурга» пополнит бывший нападающий минского «Динамо» Мэтт Эллисон. Об этом информирует «БИЗНЕС Online».

33-летний канадский форвард подпишет контракт с действующим вице-чемпионом Континентальной хоккейной лиги на два года. На прошлой неделе Эллисон расторг контракт с минским клубом. Он выступал за «Динамо» с 2014 года.

В сезоне-2016/17 Эллсион провёл за минскую команду 54 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал в них 49 (16+33) очков. В 5 матчах плей-офф на счету игрока 2 (2+0) очка. Помимо «Динамо» хоккеист выступал в КХЛ за рижское «Динамо», ХК МВД и «Торпедо». В общей сложности Эллисон провёл в КХЛ 461 матч и набрал 352 очка.