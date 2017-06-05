«Слован» продлил контракт с нападающим Веденски

Словацкий нападающий Марек Веденски остаётся в «Словане». Об этом информирует официальный сайт братиславской команды Континентальной хоккейной лиги. Соглашение между игроком и клубом Континентальной хоккейной лиги рассчитано на год.

В сезоне-2016/17 хоккеист провёл за «Слован» 20 матчей регулярного чемпионата КХЛ. Большую часть сезона он пропустил из-за травмы. Словацкая команда не попала в розыгрыш Кубка Гагарина. Игрок набрал 8 (1+7) очков. Всего на уровне КХЛ Веденски провёл 80 матчей и набрал 32 очка.