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«Слован» продлил контракт с нападающим Веденски

5 июня 2017, понедельник. 15:19. Хоккей

Словацкий нападающий Марек Веденски остаётся в «Словане». Об этом информирует официальный сайт братиславской команды Континентальной хоккейной лиги. Соглашение между игроком и клубом Континентальной хоккейной лиги рассчитано на год.

В сезоне-2016/17 хоккеист провёл за «Слован» 20 матчей регулярного чемпионата КХЛ. Большую часть сезона он пропустил из-за травмы. Словацкая команда не попала в розыгрыш Кубка Гагарина. Игрок набрал 8 (1+7) очков. Всего на уровне КХЛ Веденски провёл 80 матчей и набрал 32 очка.

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Источник: Официальный сайт ХК "Слован" Сообщить об ошибке
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