Воропаев: Пайгин играл в сборной, а сейчас в Америке c непонятными перспективами

Генеральный директор ХК «Сочи» Сергей Воропаев поделился мнением о легализации аренды в КХЛ.

«Я искренне не понимаю, что сейчас легализовывать. Есть определённые договорённости между клубами, и это хорошо для развития игроков. Точно не плохо. Я не вижу проблемы. Если это запретить, то игрок просто будет играть лигой ниже или уедет в Северную Америку. Даже без этого запрета многие молодые игроки не развиваются, поскольку распространена позиция «ни себе, ни людям».

Возьмите ситуацию по Зияту Пайгину – год назад парень в сборную привлекался. А где сейчас? Правильно — в Америке в непонятном состоянии и с непонятными перспективами. Сейчас не запрещено заключить договор перехода, который будет действовать сразу, и одновременно заключить договор перехода, который начнёт действовать через два года, а «положить на стол» второй договор ближе к его сроку действия. А потом стороны могут и отказаться от второго договора. Ну, запретим это. Кто выиграет?» — сказал Воропаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.

Легализация или полный запрет? Руководители и эксперты – об аренде в КХЛ Борьба «Авангарда» и «Металлурга» за Семёнова заставила задуматься — нужно ли разрешить аренду в КХЛ? Мнение экспертов и генменеджеров.

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