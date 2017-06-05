Салливан: «Питтсбург» верит, что Малкин и Кросби продолжат набирать очки

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал низкую бросковую активность Евгения Малкина и Сидни Кросби в четвёртом матче финала Кубка Стэнли с «Нэшвилл Предаторз» (1:5, 2-1) и выразил уверенность, что лидеры «пингвинов» продолжат набирать очки.

«Мы изучаем игру намного более глубоко, чем просто с точки зрения числа бросков по воротам. У них были шансы для бросков, но они почему-то принимали другие решения. Но с точки зрения тренера это непростой вопрос, потому что я не хочу вступать в противоречие с их инстинктами. Если они принимали такие решения, значит считали, что так будет лучше.

Но их статистика говорит сама за себя. На протяжении всего года они стабильно приносили очки, и мы верим, что они продолжат это делать. Это прекрасные игроки, а хоккей на площадке идёт очень сложный. Приходится бороться за каждый дюйм льда. А им уделяется очень много внимания, так что они всегда играют против лучших соперников. Но именно поэтому они стали теми, кем стали", — приводятся слова Салливана на официальном сайте НХЛ.