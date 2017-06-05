«Йокерит» сыграет со СКА в матче на открытом воздухе в Хельсинки

«Йокерит» и клуб финской «СМ-Лиги» ХИФК планируют грядущей зимой организовать в Хельсинки два матча на открытом воздухе. Об этом сообщает Kauppalehti.

«Йокерит» в сезоне-2017/18 будет праздновать 50-летний юбилей, он проведёт матч с петербургским СКА. ХИФК сыграет с командой из своей лиги.

Ранее в КХЛ лишь раз проводился матч на открытом воздухе — это был Матч звёзд сезона-2008/09, который прошёл на Красной площади в Москве. Финское издание не сообщает, будет ли матч в Хельсинки игрой регулярного чемпионата КХЛ.

СКА готов сыграть с «Йокеритом» матч «регулярки» КХЛ на открытом воздухе

Вы также можете принять участие в опросе, перейдя по ссылке.