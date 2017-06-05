СКА готов сыграть с «Йокеритом» матч «регулярки» КХЛ на открытом воздухе

Санкт-петербургский клуб СКА готов сыграть матч регулярного чемпионата КХЛ с финским «Йокеритом» на открытом воздухе. Об этом «Чемпионату» заявил вице-президент клуба Роман Ротенберг. 6 июня будет объявлено о том, что «Йокерит» в следующем сезоне в рамках 50-летия клуба сыграет матч на открытом воздухе со СКА.

«Да, они обратились к нам по поводу этой возможности. Мы готовы сыграть с ними в Хельсинки на открытом воздухе. Мы уже проводили Матч звёзд на Красной площади, и ничего страшного не будет, что первый матч в рамках «регулярок» пройдёт в Хельсинки. Это важно для популяризации хоккея, приглашаем всех! А на Крестовском мы обязательно сыграем, сейчас арену пока к чемпионату мира готовят», — сказал Ротенберг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.

«Йокерит» сыграет со СКА в матче на открытом воздухе в Хельсинки

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