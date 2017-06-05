Экхольм: Хёрнквист был мне как отец, но в финале Кубка Стэнли нет друзей

Защитник «Нэшвилл Предаторз» Маттиас Экхольм рассказал об отношении к бывшему одноклубнику, а ныне игроку «Питтсбург Пингвинз» Патрику Хёрнквисту во время финала Кубка Стэнли.

«Когда я и Филип Форсберг стали играть за „Нэшвилл“, Патрик заботился о нас, как отец. Я до сих пор благодарен ему за это. Но сейчас мы играем в финале Кубка Стэнли друг против друга, и тут нет друзей. Хёрнквист не отличается от Ракелля, Сильверберга или Линдхольма в серии с „Анахаймом“. Не имеет значения, что они шведы, они стоят на нашем пути, и мы сделаем всё возможное, чтобы победить», — цитирует Экхольма Aftonbladet.