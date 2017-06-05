Лавиолетт призвал болельщиков «Нэшвилла» не бросать посторонние предметы на лёд

Главный тренер «Нэшвилл Предаторз» Питер Лавиолетт призвал болельщиков не бросать посторонние предметы на лёд в четвёртом матче финала Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз» (1-2). Фанаты «хищников» по традиции бросают на лёд сомов, кроме того, в третьем матче серии на площадку бросили ковбойскую шляпу и специальные полотенца, которыми машут болельщики.

«Чтобы быть порядочным жителем Смэшвилла (Прозвище Нэшвилла. — Прим. „Чемпионата“), надо показывать достойное поведение. Это значит не бросать ничего на лёд, подвергая опасности наших игроков и судей. Давайте сохраним преимущество своей площадки и не будем давать повода наказывать нашу команду ненужными удалениями. Пожалуйста, не бросайте ничего на лёд, и спасибо, что вы являетесь лучшими болельщиками в НХЛ», — сказал Лавиолетт в эфире клубного телевидения.