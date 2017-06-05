Нападающий Джон Норман перезаключил контракт с «Торпедо» на новых условиях

Шведский нападающий Джон Норман и «Торпедо» перезаключили контракт на новых условиях. Теперь у Нормана одностороннее соглашение на один год. Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.



26-летний форвард дебютировал в КХЛ в минувшем сезоне, проведя за нижегородскую команду 50 матчей в регулярном чемпионате, в которых он набрал 15 (7+8) баллов за результативность при показателе полезности "+14". В пяти играх плей-офф Норман отметился двумя заброшенными шайбами и одной передачей при показателе полезности "-1".

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