«Автомобилист» подписал контракт с Ляминым, «Йокерит» — с Ратилайненом

Защитник Кирилл Лямин заключил односторонний контракт на два года с «Автомобилистом». Двустороннее соглашение на два года с «Йокеритом» подписал голкипер Юхо Ратилайнен. Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.



31-летний Лямин являлся неограниченно свободным агентом, его контракт с «Нефтехимиком» был расторгнут в феврале. В 44 играх прошедшего регулярного чемпионата защитник набрал 14 (2+12) очков при показателе полезности "-3".



20-летний финский вратарь до этого выступал за «Йокипоят» во второй финской лиге.

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