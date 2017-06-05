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Яковлев: «Адмирал» берёт своё за счёт коллектива, сплочённости и выносливости

5 июня 2017, понедельник. 21:05. Хоккей

Нападающий «Адмирала» Егор Яковлев поделился впечатлениями от сезона.

«Большого различия в команде, если сравнивать два сезона, я не увидел. Состав у нас практически сохранился. Да, ушли несколько ребят, пришли несколько новых, сменились лидеры команды. Могу сказать одно: в этой команде был и всегда будет коллектив. Приходят молодые, сплочённые ребята, всегда все бьются друг за друга. Мы берём своё за счёт коллектива, сплочённости, выносливости каждого игрока. Только при этих слагаемых можно добиться успеха. Если смотреть на результат, то мы остались на том же уровне. Вышли в плей-офф, но не прошли первый раунд. Мы боролись, бились, но немного нам не хватило мастерства и опыта.

В плей-офф показали характер. Сумели при 0-2 в серии одержать две победы дома. Подарили болельщикам шестой матч. Они это заслужили. У нас классные болельщики, они всей душой переживают за команду. Мы старались, играли до конца, хотели вытащить серию, пройти дальше, увы, не вышло. После тех двух побед над «Авангардом» были самые сильные и яркие эмоции, но если бы прошли Омск, то город, наверное, гулял бы месяц», — цитирует Яковлева пресс-служба клуба.

Видео интервью Яковлева можно посмотреть в официальном аккаунте клуба в YouTube.

Источник: Официальный сайт ХК "Адмирал" Сообщить об ошибке
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ХК Адмирал
Новости. Хоккей
5 июня 2017, понедельник
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