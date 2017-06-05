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«Монреаль» продлил контракт с нападающим Мартинсеном

5 июня 2017, понедельник. 21:46. Хоккей

«Монреаль Канадиенс» договорился об условиях нового контракта с нападающим Андреасом Мартинсеном. Новое соглашение с хоккеистом рассчитано на один год и носит односторонний характер. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

26-летний норвежский форвард перешёл в «Монреаль» из «Колорадо Эвеланш» в сезоне-2016/17. Он провёл за канадскую команду девять матчей и не набрал очков. Всего за сезон он отметился 7 (3+4) результативными баллами в 64 играх. В плей-офф Мартинсен принял участие в двух матчах.

Источник: Официальный сайт "Монреаль Канадиенс" Сообщить об ошибке
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Новости. Хоккей
5 июня 2017, понедельник
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