«Монреаль» продлил контракт с нападающим Мартинсеном

«Монреаль Канадиенс» договорился об условиях нового контракта с нападающим Андреасом Мартинсеном. Новое соглашение с хоккеистом рассчитано на один год и носит односторонний характер. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.



26-летний норвежский форвард перешёл в «Монреаль» из «Колорадо Эвеланш» в сезоне-2016/17. Он провёл за канадскую команду девять матчей и не набрал очков. Всего за сезон он отметился 7 (3+4) результативными баллами в 64 играх. В плей-офф Мартинсен принял участие в двух матчах.