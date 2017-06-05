Форвард «Рейнджерс» Фаст перенёс операцию и пропустит пять месяцев

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Йеспер Фаст успешно перенёс операцию на левом бедре, сообщается в официальном «твиттере» клуба. Восстановление должно занять пять месяцев.



25-летний Фаст в прошедшем сезоне принял участие в 68 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил шесть шайб и сделал 15 голевых передач при показателе полезности "+6". В 12 играх плей-офф он отметился ещё 6 (3+3) баллами за результативность при показателе полезности "+4". 1 июля шведский хоккеист может стать ограниченно свободным агентом.

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