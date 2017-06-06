Комитет по соревнованиям НХЛ предложил запретить таймаут после проброса

Комитет по соревнованиям НХЛ рекомендовал изменения в два правила. Об этом сообщается на официальном сайте НХЛПА. В обсуждении приняли участие четыре игрока, четыре генеральных менеджера и два главных тренера клубов, а также главные тренеры.



Рекомендовано запретить использование таймаута командой, которая совершила проброс.



Рекомендовано выносить вбрасывание в среднюю зону, когда команда, действующая в большинстве, допускает в зоне атаки игру по шайбе высоко поднятой клюшкой.

Отмечается, что комитет обсуждал и другие возможные изменения, однако не посчитал необходим вносить другие рекомендации.