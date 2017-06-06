Хагелин: каждый игрок «Питтсбурга» должен реабилитироваться в четвёртом матче

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Карл Хагелин поделился ожиданиями от четвёртого матча финала Кубка Стэнли с «Нэшвилл Предаторз» (2-1).

«Питтсбург» неоднократно проходил через такие ситуации раньше. У нас есть опыт, как возвращаться в игру после таких поражений. Мне даже кажется, что команда показывает свою лучшую игру после подобных неудач. Абсолютно каждый игрок «Питтсбурга» должен реабилитироваться в четвёртом матче. Мы все хотим доказать, что способны действовать значительно лучше", — приводятся слова Хагелина на официальном сайте НХЛ.



