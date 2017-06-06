Брызгалов купил в Нэшвилле шляпу и задал игрокам вопросы про космос

Известный вратарь Илья Брызгалов поработал журналистом для Players' Tribune перед третьим матчем финала Кубка Стэнли между «Питтсбург Пингвинз» и «Нэшвилл Предаторз».



Он выбрал ковбойскую шляпу в магазине, а также задал забавные вопросы игрокам «хищников». Вратаря Пекку Ринне он попросил сравнить возможное завоевание Кубка Стэнли с достижением человечества и привёл в пример приручение огня и изобретение колеса.



Вернон Фиддлер должен был ответить, что такое Млечный путь (Milky Way — название шоколадного батончика и галактики, в которой находится наша планета. — Прим. «Чемпионата».) — шоколадка или галактика, вращается ли Солнце вокруг Земли или наоборот. Фиддлер ответил — шоколадка, Солнце вращается вокруг Земли.



Кроме того, он помог болельщикам «Нэшвилла» разбить кувалдой машину, раскрашенную в цвета «Питтсбурга».

Брызгалов поучаствовал в погроме кузова машины с логотипом «Питтсбурга»

Видео можно посмотреть в «твиттере» Players' Tribune.