Салливан: «Питтсбург» создал больше опасных моментов, чем в предыдущих матчах

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан подвёл итоги четвёртого матча финальной серии плей-офф НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (4:1). Команда, впервые в своей истории попавшая в финал, сравняла счёт в серии — 2-2.



«Мне многое сегодня понравилось. Однако с точки зрения результата я разочарован. Тяжело выигрывать, когда забиваешь один гол. Хотя сегодня, нам мой взгляд, мы создали больше опасных моментов, чем в предыдущих матчах», — передаёт слова тренера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

«Нэшвилл» одержал вторую победу дома и сравнял счёт в серии с «Питтсбургом»