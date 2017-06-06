Светлов: на нынешнем этапе развития КХЛ скрытая аренда даже необходима

Олимпийский чемпион и чемпион мира, известный тренер Сергей Светлов высказался о проблемах московского «Динамо» и исключении «Кузни» из КХЛ. Также Светлов порассуждал на тему скрытой аренды в КХЛ.

«Болельщики бело-голубых останавливают меня на улице и спрашивают: что в нашем великом клубе происходит? Ответ очевидный: никто ни на секунду не может представить российский и мировой хоккей без московского «Динамо». Нет никаких сомнений в том, что в ближайшее время ситуация разрешится и нормализуется. Сейчас самое главное — сохранить пирамиду динамовского хоккея, которая строилась не одно десятилетие. «Динамо» из Балашихи, играя практически молодёжным составом, выиграло главный трофей в ВХЛ. В прошлом сезоне Балашиха подпитывала главную команду, чем могут похвастаться отнюдь не все клубы КХЛ.

Я не являюсь сторонником сокращения КХЛ. Малые города в любви к хоккею ничуть не уступают столице и, наверное, где-то её превосходят. В последние годы в КХЛ «Кузне» было очень тяжело. Без нормального бюджета делать в КХЛ нечего, и в конце концов, спустя годы мучений, Новокузнецк это понял. Надеюсь, в Высшей лиге Кузня подкопит сил, а также других ресурсов — и вскоре всё-таки вернется в элиту нашего хоккея.

«Кузня» заявляется в ВХЛ. Ударит ли это по клубной вертикали? «Кузня», исключённая из КХЛ, приняла решение заявиться в турнир рангом ниже. Как это скажется на развитии клубной вертикали?

Скрытая аренда? Тут есть и плюсы и минусы. Понятно, что в НХЛ, где десятилетиями работы лиги все нюансы отстроены и налажены, понятия скрытой аренды нет. В КХЛ, где пока мы не видим равенства между командами, перевод игрока, скажем, из пятой пятёрки клуба-лидера в первое звено клуба-аутсайдера позволяет этого хоккеиста реанимировать, перезагрузить его карьеру. Если память не подводит, то в своё время этот путь прошёл даже Артемий Панарин. Учитывая дефицит качественных игроков на нашем хоккейном рынке, многие такие переводы усиливают конкуренцию, дают дополнительный шанс молодым, работают на лигу и на хоккей в целом. В общем, однозначного мнения по вопросу скрытой аренды у меня нет. Возможно, на нынешнем этапе развития КХЛ она даже необходима», — цитирует Светлова Russia-Hockey.

Легализация или полный запрет? Руководители и эксперты – об аренде в КХЛ Борьба «Авангарда» и «Металлурга» за Семёнова заставила задуматься — нужно ли разрешить аренду в КХЛ? Мнение экспертов и генменеджеров.

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