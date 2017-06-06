Источник: Ковальчук входит в сферу интересов «Коламбуса»

К нападающему СКА Илье Ковальчуку проявляет интерес «Коламбус Блю Джекетс», сообщил в своём «Твиттере» журналист издания New York Post Ларри Брукс.

«Интересно, насколько сильно изменился Джон Торторелла? Неужели достаточно для того, чтобы «мундиры» проявляли интерес к Ковальчуку?» — задался вопросом Брукс.



По информации Hockeybuzz, Ковальчук хочет получить в НХЛ контракт на 2-3 года и сумму около $ 6-7 млн за сезон.



Права на Илью принадлежат «Нью-Джерси Дэвилз», с которым Ковальчук в 2010 году подписал 15-летний контракт, но через три года покинул НХЛ, перейдя в СКА. Оказаться в «Блю Джекетс» Ковальчук может только посредством обмена, заключив новый контракт с «Дэвилз».

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