Прославленный канадский хоккеист Уэйн Гретцки порассуждал на тему преемственности поколений в командах НХЛ. По мнению Гретцки, сложно сравнивать Ягра и Лемье с Кросби и Малкиным



«Очень хороши в «Эдмонтоне» Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид. Надеюсь, что они станут ещё одним примером. Это особенная категория хоккеистов. И для хоккея очень хорошо, что они появляются. Сложно сравнивать Ягра и Марио с Сидом и Малкиным, но они все принесли пользу нашему виду спорта», — передаёт слова Гретцки официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

«Эдмонтон» сезона-1984/85 назван лучшей командой среди обладателей кубка Стэнли