Раст: «Питтсбургу» нужно оставить этот результат в прошлом

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Брайан Раст подвёл итоги четвёртого матча финальной серии плей-офф НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (1:4, 2-2).



«Наше звено сделало шаг в правильном направлении. Мы с Кросби и Гюнцелем создали много моментов, но, к сожалению, это не дало желаемого результата. Мы рады тому, как сыграло наше звено. Сейчас нужно оставить этот результат в прошлом. Мы сыграли хорошо и знаем это. Постараемся показать такой же уровень хоккея в следующей встрече, при этом хотелось бы добиться успеха у себя дома», — передаёт слова игрока официальный сайт НХЛ.

«Нэшвилл» одержал вторую победу дома и сравнял счёт в серии с «Питтсбургом»