Матч «Йокерит» — СКА на открытом воздухе состоится 2 декабря

Матч регулярного чемпионата КХЛ между финским «Йокеритом» и петербургским СКА состоится 2 декабря, сообщили «Чемпионату» в пресс-службе КХЛ.

«Йокерит» сыграет со СКА в матче на открытом воздухе в Хельсинки

«Континентальная хоккейная лига в рамках празднования 10-го, юбилейного сезона прорабатывает возможность проведения серии матчей на открытом воздухе. Одним из таких матчей станет игра «Йокерит – СКА» в Хельсинки в субботу, 2 декабря 2017 года. Дата проведения матча была предложена принимающей стороной и будет учтена при составлении календаря на будущий сезон как один из дней празднования 10-летия лиги. КХЛ приветствует инициативу клуба отметить свое 50-летие праздником для всех болельщиков Финляндии», — говорится в сообщении КХЛ.

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