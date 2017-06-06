Ринне: эти две победы значат для «Нэшвилла» очень много

Вратарь «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне поделился эмоциями от четвёртого матча финальной серии плей-офф НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (4:1, 2-2).

Лавиолетт: даже когда игра была сделана, Ринне старался на полную катушку

«Игра была сегодня очень эмоциональной. Но это финал. В первых двух матчах я не был до конца доволен собой. Но эти две победы значат для нас очень много.

Момент с участием Кросби? Он был вынужден бросать с неудобной руки. Я смог отразить бросок. После этого я не могу точно описать, как всё происходило. Я сделал в своём роде футбольный сейв. Это сыграло большую роль», – передаёт слова игрока официальный сайт НХЛ.