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Кросби забил гол в финальной серии впервые с проигранного «Детройту» финала

6 июня 2017, вторник. 11:15. Хоккей

Капитан действующего обладателя Кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби стал автором единственной шайбы своей команды в четвёртом матче финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли с «Нэшвилл Предаторз» (1:4). В настоящее время счёт в финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги равный — 2-2.

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Этот гол стал для канадского нападающего первым в финалах розыгрыша Кубка Стэнли с 2009 года. Последний раз в финале нападающий забивал в четвёртом матче серии с «Детройт Ред Уингз» (4:2, 3-4 в серии).

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Источник: NHL Сообщить об ошибке
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Теги
Нэшвилл Предаторз Питтсбург Пингвинз Сидни Кросби
Новости. Хоккей
6 июня 2017, вторник
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