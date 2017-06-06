Кросби забил гол в финальной серии впервые с проигранного «Детройту» финала

Капитан действующего обладателя Кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби стал автором единственной шайбы своей команды в четвёртом матче финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли с «Нэшвилл Предаторз» (1:4). В настоящее время счёт в финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги равный — 2-2.

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Этот гол стал для канадского нападающего первым в финалах розыгрыша Кубка Стэнли с 2009 года. Последний раз в финале нападающий забивал в четвёртом матче серии с «Детройт Ред Уингз» (4:2, 3-4 в серии).