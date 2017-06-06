Тренер по физподготовке Эдуард Рабе вернулся в «Сибирь»

Тренером «Сибири» по физической подготовке стал Эдуард Рабе. Об этом информирует официальный сайт новосибирской команды Континентальной хоккейной лиги.

Боченски завершил карьеру, Фролов ищет новый клуб! Таблица трансферов КХЛ Боченски завершил карьеру, Робин Ганзл перешёл в «Нефтехимик», а Фролов не будет играть в ВХЛ — таблица переходов КХЛ.

Специалист уже работал в новосибирской команде Континентальной хоккейной лиги в сезоне-2014/15. Тогда новосибирцы дошли до финала Восточной конференции, где уступили «Ак Барсу». В сезоне-2016/17 «Сибирь» не попала в плей-офф, главный тренер Андрей Скабелка покинул клуб, контракт был расторгнут. Вместе с ним в «Авангард» ушёл тренер по физической подготовке Кирилл Легчаков.