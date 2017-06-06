Сафин: высоко оцениваю работу Вестерлунда, а Капризов поможет ЦСКА

Бывший главный тренер «Салавата Юлаева» Венер Сафин поделился мнением о трансферной политике клубов КХЛ.

«Если говорить о «Салавате», то стоит отметить приход нового главного тренера. Считаю, что Вестерлунд — хороший и сильный тренер, грамотный специалист, который разбирается в хоккее. Я высоко оцениваю его работу, для меня он действительно хороший тренер.

Сложно сказать, какая команда в это межсезонье совершила наиболее качественные сделки. ЦСКА, конечно, сделал несколько громких приобретений. Но если про игроков «Сибири» (Шумакова и Шалунова) я ничего не могу сказать, то Капризов — очень ценное приобретение для «армейцев». Кирилл очень талантлив и перспективен, он поможет ЦСКА в этом сезоне.

СКА этим летом могут покинуть несколько ключевых игроков, уже ушёл Шипачёв, понятно, что эти потери достаточно серьёзны. Но, думаю, петербуржцы найдут ресурс и приобретут ещё более ценных игроков», — сказал Сафин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

5 клубов КХЛ, которые серьёзно укрепили состав В КХЛ продолжается период трансферов и обменов. Кто из клубов провёл наиболее качественные сделки и стал сильнее?

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