Власти не будут сокращать финансирование «Автомобилиста», строится академия

Временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о планах правительства региона по финансированию «Автомобилиста». Также чиновник рассказал о строительстве академии клуба.



«Мы договорились с Андреем Козицыным, что мы как выделяли «Автомобилисту» 350 миллионов рублей из областного бюджета в год, так и выделяем. Только эти деньги идут не на зарплаты игрокам, а на строительство ледовых площадок. За пять лет мы должны построить 100 площадок.

В Солнечном мы заложили строительство ещё одной хоккейной арены, также заложено проектирование строительства школы, двух кампусов. Это будет хоккейная академия «Автомобилиста». Ее открытие даст ещё больший стимул детям заниматься хоккеем», — цитирует чиновника ТАСС.