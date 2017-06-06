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Воробьёв: «Магнитка» будет потихонечку перестраиваться, всем придётся потерпеть

6 июня 2017, вторник. 12:21. Хоккей

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв высказался о составе команды и порассуждал на тему отъезда игроков КХЛ в НХЛ.

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«Крис Ли, Виктор Антипин, Алексей Береглазов находились у нас на ведущих ролях. Три из четырёх ключевых защитников ушли, и это большая потеря для «Металлурга». Подписали американца Николаса Шауса, выступавшего в чемпионате Чехии. Мобильный, праворукий защитник, умеющий помочь атаке. О его игре есть хорошие отзывы. Надеемся, что с ним попадём в точку. Хотя на 100 процентов заменить Ли, наверное, будет сложно. Шаус пока не слишком известен широкой публике. Зарипов? В настоящее время с ним идут переговоры, это обычный рабочий процесс.

Следующий сезон? Будет непросто. Но лёгких сезонов и не бывает, особенно когда работаешь в топ-клубе. Из «Магнитки» ушло несколько ребят, в связи с этим потихонечку команда будет перестраиваться. Делать всё надо очень аккуратно, чтобы и результат оставался, и игра сохранялась. Это не самая простая задача. За последние пять лет «Металлург» приучил к тому, что всегда борется за самые высокие места. Нашим болельщикам надо немного успокоиться — поначалу нам всем придётся потерпеть.

Новички? Денисов – хороший игрок и настоящий профессионал. В ЦСКА, насколько я знаю, его хотели оставить. Но он сделал выбор в пользу нашей команды, чему мы очень рады. Эллисон? Мы заинтересованы в его услугах и близки к подписанию с ним контракта. Эллисон – опытный игрок, уже долгое время выступающий в КХЛ. При этом он демонстрирует стабильный, хороший уровень. Возвращение Каменева? У него контракт с «Нэшвиллом» действует и в следующем сезоне. В такой ситуации заполучить игрока почти невозможно. Со своими защитниками проблем нет – в отличие от нападающих.

Не думаю, что КХЛ стала менее привлекательной. Отъезд игроков в НХЛ – это философский вопрос. Ребятам интересно попробовать себя в новых условиях, и это нормально. На смену уехавшим придут новые ребята, поэтому не думаю, что уровень КХЛ упадёт», — цитирует тренера «Спорт-экспресс».

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Источник: Спорт-экспресс Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Металлург Мг Алексей Береглазов Виктор Антипин Данис Зарипов Денис Денисов Илья Воробьёв Крис Ли Мэтт Эллисон
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6 июня 2017, вторник
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