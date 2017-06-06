Курри: «Йокерит» продолжает поиск усиления, но все хотят играть за «Вегас»

Генеральный менеджер «Йокерита» Яри Курри рассказал о кадровой политике финского клуба в межсезонье, а также прокомментировал предстоящий 2 декабря матч со СКА на открытом воздухе.

5 клубов КХЛ, которые серьёзно укрепили состав В КХЛ продолжается период трансферов и обменов. Кто из клубов провёл наиболее качественные сделки и стал сильнее?

«Мы продолжаем поиски игроков, продолжаем комплектование. На данный момент рынок очень спокоен, и у меня такое впечатление, что все собрались играть за «Вегас». Возможно, в июле будет проще, когда пройдёт драфт в НХЛ и можно будет разговаривать со свободными агентами. Ситуации с защитниками Чарльзом Дженовеем и Артуром Кулдой идентичные: действующие контракты закончились, и, насколько я знаю, они ни с кем не подписались. Мы пригласили Карри Рамо, так как нам нужен был опытный вратарь. Он поможет нам стабильно играть в разгар сезона, наша нервозность в прошлом сезоне меня разочаровала.



К уходу из КХЛ новокузнецкого «Металлурга» и «Медвешчака» отношусь с сожалением. Мне жаль, что такие вещи должныбыть сделаны, но эти два клуба не были в порядке. Что касается нашего матча со СКА на открытом воздухе, то кроме него под открытым небом состоится и матч финской лиги между «Кярпятом» и ХИФК, это будет приурочено к празднованию 100-летия независимости Финляндии и 50-летию «Йокерита», — приводит слова Курри Italehti.

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