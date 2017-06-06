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Магнитогорский «Металлург» провёл благотворительную акцию

6 июня 2017, вторник. 13:16. Хоккей

Магнитогорский «Металлург» провёл благотворительную акцию. Клуб принял участие в праздновании Международного дня защиты детей.

Этот праздник, учреждённый без малого 70 лет назад, призван в том числе обратить внимание на детские проблемы. Дети с проблемным здоровьем, оставшиеся без попечения родителей и оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, больше остальных нуждаются в тепле, заботе и внимании взрослых. И 1 июня – отличный повод подарить тепло и праздник таким детям.

Также видео доступно на официальном канале магнитогорской команды в YouTube

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Хоккей
6 июня 2017, вторник
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