Магнитогорский «Металлург» провёл благотворительную акцию. Клуб принял участие в праздновании Международного дня защиты детей.

Этот праздник, учреждённый без малого 70 лет назад, призван в том числе обратить внимание на детские проблемы. Дети с проблемным здоровьем, оставшиеся без попечения родителей и оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, больше остальных нуждаются в тепле, заботе и внимании взрослых. И 1 июня – отличный повод подарить тепло и праздник таким детям.

Также видео доступно на официальном канале магнитогорской команды в YouTube