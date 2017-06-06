У капитана «Магнитки» Мозякина родилась дочь

6 июня у нападающего магнитогорского «Металлурга», рекордсмена КХЛ Сергея Мозякина и его супруги Юлии родилась дочь. Об этом информирует официальный сайт «Магнитки». Девочку назвали Яной.

«Дорогие друзья! Сегодня у счастливых родителей капитана «Металлурга» Сергея Мозякина и его супруги Юлии родилась дочь Яна. Администрация, игроки и тренеры команды мастеров «Металлург», болельщики магнитогорской ледовой дружины сердечно поздравляют Сергея и Юлию с этим замечательным событием. Пусть малышка растет здоровой, счастливой и любимой! Поздравляем!» — сказано на официальном сайте уральской команды Континентальной хоккейной лиги.