Жеребьёвка Седьмого Ежегодного хоккейного турнира на кубок MAXIM

1 июня 2017 года в ресторане AVIATOR на 52-м этаже бизнес-центра «Башня Федерация» состоялась жеребьёвка VII Ежегодного хоккейного турнира на кубок MAXIM. На ней присутствовали представители семи команд — участниц турнира, которые с 10 по 12 июня сразятся за почётный трофей на арене «ВТБ Ледового дворца» в «Парке легенд». По результатам жеребьёвки команды разделились на две группы.



Группа A:



«Сухой»,



«Джерси»,



«Загорск»,



«Терминал».

Группа Б:

«Международный расчетный банк»,

«Юность 75»,

«Благовест».

Соревнования будут проходить по следующей системе: команды сыграют в круг друг с другом в двух дивизионах А и Б, а затем лидеры групп разыграют кубок MAXIM. Помимо команд-победителей, будут определены лучший бомбардир, защитник, нападающий, снайпер, вратарь и самый ценный игрок турнира. Кульминацией турнира станет вечеринка с торжественной церемонией награждения победителей, где будет вручён кубок и отмечены лучшие игроки.



Партнёрами хоккейного турнира в этом году выступят бренды Givenchy, «Вука Вука», «Красная машина». Информационные партнёры турнира – телеканал «Матч ТВ», радиостанция «СПОРТ ФМ» и портал «Чемпионат.com». Турнир состоится на двух площадках ледового комплекса «ВТБ Арена» по адресу: г. Москва, ул. Автозаводская, дом 23.



Подробности и условия участия в турнире на сайте