Гюнцель: мне надо было забивать, «Питтсбург» должен перезагрузиться

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Джейк Гюнцель подвёл итоги четвёртого матча финальной серии плей-офф НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (4:1). В настоящее время счёт в финальной серии равный — 2-2.



«Ринне? Это отличный вратарь. Он спас свою команду в нужный момент. Это были важные сейвы. Мне надо было забивать. Я виню и себя. Мы должны перезагрузиться, немного отдохнуть и добиться успеха в следующем матче, где нам помогут наши болельщики», – передаёт слова форварда американской команды официальный сайт НХЛ.

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