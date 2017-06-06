ЦСКА обнародовал расписание своих контрольных матчей межсезонья

ЦСКА проведёт четыре матча на сборе в Швейцарии в рамках предсезонной подготовки. Об этом информирует официальный сайт московского клуба Континентальной хоккейной лиги.



Перед поездкой в Швейцарию в планах ЦСКА два матча с новосибирской «Сибирью», встречи пройдут 29 и 30 июля в Москве. В августе у московской команды запланирован сбор в Швейцарии, там «армейцы» сыграют с местными командами «Лангнау» (4 и 9 августа), «Женева-Серветт» (7 августа) и «Лозанна» (8 августа). «Армейцы» примут участие и в Кубке мэра Москвы.

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