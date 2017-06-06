Бибер: «Торонто» для меня на первом месте, но надену крутой свитер любой команды

Популярный канадский певец Джастин Бибер объяснил, почему он надевает свитеры разных команд.



«Я поддерживаю все виды спорта. Надену любой подаренный из любви свитер любой профессиональной команды и буду поддерживать эту команду. «Торонто» для меня всегда на первом месте, но я буду носить свитер любой команды, если он выглядит круто.



Я не слишком здорово разбираюсь в спорте. Но очень люблю заниматься спортом и смотреть на игру профи, это касается любой команды», – написал канадский певец в своём «твиттере».