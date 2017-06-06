Какая из команд дивизиона Боброва усилилась лучше?

В Континентальной хоккейной лиге продолжается межсезонье. Клубы по-прежнему ищут варианты для укрепления своих составов, проводят подписания и обмены игроков. Главным приобретением питерского СКА стал защитник Рундблад, «Йокерит» пополнился вратарём Карри Рамо, в «Слован» перебрался голкипер Янус. Какая из команд дивизиона Боброва смогла провести более качественную кампанию и усилить свой состав лучше остальных?
Варианты ответов:
— «Динамо» Мн;
— «Динамо» Р;
— «Йокерит»;
— «Слован»;
— СКА;
— «Спартак».
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ЦСКА – чемпион межсезонья, СКА затаился. Кто как усилился на Западе?
ЦСКА стал чемпионом межсезонья, СКА затаился, а «Витязь» несёт потери — в промежуточных итогах для клубов Западной конференции.