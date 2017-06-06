Гуськов: у «Автомобилиста» приличное усиление, а «Торпедо» меня удивляет

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов поделился мнением об усилении «Автомобилиста» и «Торпедо» перед сезоном.



«Я бы сказал, что у «Автомобилиста» очень приличное усиление. Оно одно из лучших в лиге. Пришли ребята, которые уже поиграли в топовых командах. Уральцам надо бы уже показывать своё лицо. Я думаю, что минимальной задачей для команды в следующем сезоне должен быть выход в плей-офф. Так что трансферная политика ещё не закончилась. На мой взгляд, у клуба ещё будет некоторое усиление, но эти игроки, которые пришли, идут в плюс «Автомобилисту».



Меня удивляет «Торпедо». Сначала они избавляются от хоккеистов, а потом в команду приходят те же ребята, которые годом ранее были выгнаны. Мне непонятна эта политика. Сначала они не нужны, а через год они что, начали лучше играть? Тренер поменял о них мнение? Остаётся большой вопрос. Я считаю, что команду придётся строить заново. Нечасто встретишь такое, когда двадцать человек уходят из коллектива и надо снова этот костяк находить. Я считаю, что многие игроки из тех, которые ушли, составляли костяк нижегородского «Торпедо». Скудре придётся постараться выстроить ту же линию, ту же систему для хоккеистов, которые придут в команду. Нижегородцы уже привыкли к тому, что команда выходит в плей-офф, но дальше первого раунда тяжело пройти. Несмотря на состав, их минимальная задача останется прежней – выход в плей-офф. Удастся им это? Надо посмотреть окончание дозаявок, каким составом команда будет обладать перед началом чемпионата. Ещё есть время усилиться», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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