MAXIM проведёт седьмой хоккейный турнир

С 10 по 12 июня в «ВТБ Ледовом дворце» в «Парке легенд» пройдёт традиционный хоккейный турнир MAXIM: восемь любительских команд вновь сразятся в жаркой схватке за почётный именной кубок. Мужской бренд №1 в России регулярно поддерживает хоккей на льду. В этом году MAXIM ещё и отмечает своё 15-летие: именно поэтому седьмой хоккейный турнир пройдёт с особым размахом, а его участники и победители попадут в историю!



Соревнования будут проходить по следующей системе: команды сыграют в круг друг с другом в двух дивизионах А и Б, а затем лидеры групп разыграют кубок MAXIM. Поединки на льду будут сопровождаться приятными сюрпризами от MAXIM и партнёров турнира.



Помимо команд-победителей, будут определены лучший бомбардир, защитник, нападающий, снайпер, вратарь и самый ценный игрок турнира. Турнир состоится на двух площадках «ВТБ Ледового дворца» в «Парке легенд» по адресу: г. Москва, ул. Автозаводская, дом 23. Кульминацией турнира станет вечеринка с торжественной церемонией награждения победителей, где будет вручён заветный кубок и отмечены лучшие игроки.

Подробности и условия участия в турнире на сайте