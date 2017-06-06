Нападающий Юрай Микуш вернулся в «Слован»

Словацкий нападающий Юрай Микуш стал игроком «Слована», сообщил агент хоккеиста Владимир Вуйтек-младший.



«Юрай подписал однолетний контракт со „Слованом“. В нём было заинтересовано много чешских клубов, но для Микуша приоритетом была КХЛ. Он восстановился от травм, набрал прежнюю форму и хотел вернуться в КХЛ», — цитирует Вуйтека Hokej.cz.



30-летний форвард Микуш в минувшем сезоне играл за чешский «Оломоуц», а до этого пропустил два года. Он выступал в КХЛ с 2010 по 2014 год за «Слован», «Лев», «Спартак» и рижское «Динамо». Всего в КХЛ на его счету 69 (30+39) очков в 175 матчах.

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