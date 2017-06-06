Луонго: огорчусь, если фанаты «Нэшвилла» не будут мне кричать «Это твоя вина»

Вратарь «Флориды Пантерз» Роберто Луонго прокомментировал речёвку болельщиков «Нэшвилл Предаторз», обращённую к вратарю «Питтсбург Пингвинз» Мэтту Мюррею. На домашних матчах финала Кубка Стэнли фанаты «Предаторз» кричали: «Мюррей, ты отстой! Это всё твоя вина!» Голкипер «пингвинов» пропустил восемь шайб в двух матчах, «хищники» после двух гостевых поражений сравняли счёт в серии — 2-2.



«Если в Нэшвилле мне не будут кричать „Это твоя вина“ в следующем сезоне, я буду очень огорчён», — написал Луонго в своём «твиттере».

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