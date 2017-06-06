КХЛ представила логотип матча на открытом воздухе «Йокерит» — СКА

КХЛ представила логотип матча на открытом воздухе, который состоится в Хельсинки 2 декабря 2017 года между «Йокеритом» и СКА. Впервые в КХЛ матч регулярного чемпионата пройдёт на открытой площадке.

Игра будет приурочена сразу к трём юбилеям: 10-летию Континентальной хоккейной лиги, 50-летию «Йокерита», а также 100-летию финского хоккея. Место для проведения матча выбрано не случайно. Более ста лет назад на естественный лёд залива между городскими районами Силтасаари и Кайсаниеми вышли первые любители хоккея, тогда ещё с мячом. После того как в Финляндию пришёл хоккей с шайбой, площадка для игры в него была залита в парке Кайсаниеми. С тех пор именно там проводились матчи чемпионата Финляндии.

6 мест, где клубы КХЛ могут играть на открытом воздухе «Йокерит» — СКА станет первым «уличным» матчем регулярного чемпионата КХЛ. Где ещё клубы могут проводить подобные матчи?

Фото логотипа можно посмотреть в официальном аккаунте КХЛ в «Твиттере».

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