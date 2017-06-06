Нападающий «Детройта» Гленденинг перенёс операцию и пропустит 3-4 месяца

Нападающий «Детройт Ред Уингз» Люк Гленденинг успешно перенёс операцию на сухожилии правой лодыжки. Об этом сообщил генеральный менеджер команды Кен Холланд. Форвард пропустил последние семь матчей регулярного чемпионата из-за перелома голеностопа, который мог повредить сухожилия. Срок его восстановления составит три-четыре месяца.



«Он получил травму в концовке сезона. Мы надеялись, что отдых и наложение гипса исправят ситуацию, но в итоге решили, что необходимо сделать операцию, чтобы он успел восстановиться к началу сезона», — цитирует Холланда пресс-служба клуба.



Гленденинг в прошедшем сезоне провёл 74 матча, набрав 14 (3+11) очков.

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